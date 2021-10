Les municipales en Italie pourraient déstabiliser la coalition de Mario Draghi

Le président du conseil italien Mario Draghi, lors d'une conférence de presse à Rome, le 2 septembre 2021. AP - Fabio Frustaci

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dimanche 3 et lundi 4 octobre, 12 millions d’Italiens devront choisir leurs maires et conseillers communaux. Un scrutin à deux tours dont on ne connaîtra l’issue que dans quinze jours. Mais au-delà des changements attendus dans l’administration locale du pays, ces municipales pourraient produire des ondes de choc sur la politique nationale et sur la coalition du gouvernement.