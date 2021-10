Pandora Papers: l'Irlande, destination de choix pour l'optimisation fiscale

Les Pandora Papers, dernière enquête du Consortium international de journalisme d’investigation (ICIJ), met en lumière les pratiques d’optimisation fiscale de dizaines de personnalités publiques et politiques à travers le monde. Sans surprise, l’Irlande fait partie des destinations privilégiées.

De notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

C’est une maison en briques rouges dans l’un des quartiers chics de Dublin. La Clifton House propose des salles de travail pour petites entreprises. Et des adresses virtuelles. Selon les Pandora Papers, 800 sociétés à partenariat limité sont enregistrées à Clifton House. Cette structure légale permet aux investisseurs de placer leur argent sans divulguer leur identité.

Il y aurait plus de 3 000 de ces sociétés en Irlande, selon le consortium, originaires d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. Parmi elles, le plus grand fonds d’investissements dans le secteur du coton en Ouzbékistan (l’un des pays les plus corrompus au monde), à la tête de près de 170 millions de dollars, enregistré à Cork, sans présence physique ou employés dans le pays.

L’Irlande a enregistré une hausse des immatriculations de société à partenariat limité depuis 2017, depuis que l’Écosse, autre destination de choix, a renforcé ses contrôles. Ces « SLP » n’y paient pas d’impôts. Et comme l’origine des fonds est protégée, elles peuvent être utilisées pour contourner des sanctions financières ou couvrir du blanchiment d’argent par exemple.

L’ICIJ, l’organisation qui fait trembler les grands de ce monde



Depuis l’affaire des Panama Papers, les grandes fortunes et les dirigeants de la planète craignent le Consortium international des journalistes d’investigation, fondé en 1997 à Washington par le Centre américain pour l'intégrité publique et devenu indépendant en 2017. Cette organisation à but non lucratif enquête sur les paradis fiscaux et l’évasion fiscale, mais aussi sur des affaires sanitaires, sociales ou économiques à grande échelle. Parmi les quelque 200 membres du consortium issus de 70 pays, essentiellement des journalistes (150 médias partenaires), figurent une dizaine de Français (dont Le Monde, Radio France et l'équipe de Cash Investigation). Hormis le scandale des Panama Papers (avril 2016), l’ICIJ a révélé dans ses enquêtes de nombreuses autres affaires dont les Paradise Papers (en 2017, sur les activités offshores de personnalités et de multinationales), les Implant Files (2018, sur les prothèses et implants médicaux) mais aussi les China Cables (2019, sur la politique répressive de Pékin envers les Ouïghours). ► Le site de l'ICIJ

