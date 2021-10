Pfizer: l'Agence européenne des médicaments valident la troisième dose pour les 18 ans et plus

Logo de l'entreprise américaine Pfizer, commercialisant un vaccin à ARN messager contre le Covid-19. DOMINICK REUTER AFP/File

Une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 était déjà approuvée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour les 65 ans et plus. Elle l'est maintenant pour les jeunes âgés de 18 ans et plus, a-t-on appris ce lundi 4 octobre 2021.