L’Union européenne face à la flambée des prix de l'énergie

L’Espagne, la Grèce, la Roumanie, la République tchèque et la France ont adressé, mardi 5 octobre, à leurs partenaires européens un appel à agir en commun sur les prix de l’énergie. Les ministres de l’Environnement évoquent le sujet ce mercredi et les chefs d’États de l’UE en parleront de manière formelle lors du prochain sommet européen (21-22 octobre).

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Commission européenne prépare une « boîte à outils », des instruments pour soutenir les consommateurs et les PME mais une bonne partie de ces outils consiste à autoriser des aides nationales en préparation ou déjà en vigueur. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, évoque l’idée de constituer des stocks stratégiques, un soutien à la proposition de l’Espagne de procéder à des achats groupés en profitant de la puissance économique de l’Union européenne pour obtenir des prix attractifs.

Mais pour Ursula von der Leyen, il faut aussi voir plus loin : « Pour le moyen et le long terme c’est très clair, nous devons investir dans le pacte vert européen, dans l’énergie renouvelable. C’est notre production, nous sommes indépendants. Elle a des prix stables, elle est bonne pour l’avenir. Et nous devons examiner la possibilité de découpler les marchés car nous avons de l’énergie beaucoup moins chère – comme par exemple les renouvelables. »

Ne plus lier les prix du gaz et de l'électricité

Et cette idée dite du « découplage », c’est justement ce que préconise la France : elle demande la suppression d’une règle du marché intérieur européen de l’énergie, la règle qui lie les prix du gaz et de l’électricité. Il faudra pour cela convaincre les pays dépendants du gaz comme la Pologne de la nécessité d’une réforme qui profitera uniquement à ceux qui ont le nucléaire et l’hydro-électricité. Et convaincre aussi l’Allemagne, pour l’instant peu convaincue de la nécessité d’agir.

