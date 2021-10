Ukraine: le projet de mémorial du massacre nazi de Babyn Yar au centre d'une polémique

Deux des trois seuls chefs d'État juifs au monde, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue israélien, Isaac Herzog, accompagnés du président allemand Frank-Walter Steinmeier, commémorent à Kiev ce mercredi les 80 ans de la tragédie de Babyn Yar au cours de laquelle 33 000 juifs avaient été assassinés par balle en par les Nazis dans un faubourg de Kiev en 1941. Mais une polémique gronde autour de la construction d'un mémorial sur le site du massacre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Babyn Yar est un ravin dans lequel ont été tuées et ensevelies plus de 100 000 personnes de 1941 à 1943. Le site a été transformé en parc, à l'époque soviétique, mais il fait l'objet de travaux pour créer un grand musée de la Shoah par balle, destiné à devenir après Berlin et Varsovie le troisième grand musée de la Shoah en Europe. La direction artistique a été confiée à Ilya Khrzhanovsky, un cinéaste russe iconoclaste, auteur du projet DAU, qui souhaite casser les codes de la narration de l'Holocauste. « Quand le visiteur n'est plus seulement un observateur, mais que par des actes, il peut effectuer un certain cheminement, il doit réagir à ce à quoi il est confronté, il peut y participer ou bien ne pas y participer. Mais j'y vois la possibilité d'atteindre certaines profondeurs, de s'immerger dans la profondeur de Babyn Yar pour que le territoire du drame devienne un véritable voyage », explique-t-il.

Proximité avec le Kremlin

Mais le projet passe mal auprès de la société civile et des intellectuels ukrainiens. On lui reproche de vouloir faire de Babyn Yar un parc d'attraction dans lequel les visiteurs seraient forcés à se mettre dans la peau des victimes ou des bourreaux. Par ailleurs, le mémorial est financé par un groupe d'oligarques dont certains sont proches du Kremlin, et cela ne plaît pas du tout à Leonid Finberg, traducteur des livres de Hannah Arendt en ukrainien, un membre éminent de la communauté juive de Kiev. « Il s'agit d'un projet soviétique et russe, en opposition au projet libéral et démocratique porté par les Ukrainiens, insiste-t-il. Pourquoi Poutine et son équipe mettent 120 millions de dollars pour ériger un mémorial en Ukraine ? Quand il ne sera pas sous contrôle de l'État ukrainien, il sera alors facile de dire que l'Ukraine est le pays de l'Holocauste, alors que l'Ukraine n'était pas le centre de l'Holocauste. »

Le projet de mémorial est soutenu par le président Volodymyr Zelensky, mais dans le contexte actuel entre l'Ukraine et la Russie, il ne devrait pas sortir du sol avant plusieurs années.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne