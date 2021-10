La Russie ouvre une enquête après des révélations sur des viols en prison

Une colonie pénitentiaire dans la ville de Vladimir, le 19 avril 2021 (image d'illustration). AFP - DIMITAR DILKOFF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La torture et les mauvais traitements dans les prisons et colonies pénitentiaires russes sont connus et les scandales réguliers, mais rarement ils sont aussi précisément et largement documentés. Une ONG de défense des prisonniers a reçu plus de 1 000 vidéos de sévices et de violences sexuelles, tournées par l’administration pénitentiaire elle-même.