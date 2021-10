Quinze ans après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa, les faits sont prescrits

La journaliste russe Anna Politkovskaïa a été assassinée le 7 octobre 2006. Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a quinze ans, la journaliste d’investigation était tuée par balle dans sa cage d’escalier. Les faits sont désormais prescrits et le ou les commanditaires toujours non identifiés du crime ne peuvent plus être poursuivis. Son rédacteur et ses anciens collègues de « Novaïa Gazeta » ont rendu public, ce jeudi 7 octobre, un film sur son parcours et l’enquête.