À la Une: Sommet UE-Balkans, l’élargissement dans l’impasse

Publicité Lire la suite

Les dirigeants européens ont promis que les sommets UE-Balkans occidentaux seraient désormais annuels. Mais pour quoi faire ? Ces rendez-vous s’enchaînent avec à chaque fois les mêmes promesses et les mêmes demandes, sans que jamais rien n’avance. Cette année, à Brdo en Slovénie, la promesse de l’élargissement a bien été réitérée, mais sans date ni plan. Depuis dix ans, rien n’avance. Le jeu de dupes entre les stabilocrates du sud-est de l’Europe et Bruxelles risque de durer encore longtemps : chacune des parties a intérêt à gagner du temps.

Chute du gouvernement en Roumanie

C’est une opposition unie qui a fait chuter le gouvernement de Florin Cîțu par une motion de censure au Parlement, neuf mois après les dernières législatives. Provoquée par le président Klaus Iohannis et le chef du PNL Florin Cîțu, cette crise politicienne avant d’être politique fait surtout le jeu de l’extrême droite. Analyse.

Pandora Papers

Le président du Monténégro fait partie des dirigeants impliqués dans les révélations des Pandora Papers. Avec son fils Blažo, Milo Đukanović a créé un montage de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux pour mieux dissimuler sa fortune. En 2010, il était classé 20e dirigeant le plus riche au monde. Le parquet monténégrin a ouvert une enquête. En Serbie, deux proches du président Aleksandar Vučić sont mis en cause : le ministre des Finances Siniša Mali et de l’homme d’affaires Nikola Petrović. Les deux hommes ont caché leur fortune, dont on ignore l’origine, via des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux.

Réfugiés : ceux qui partent et ceux qui restent

Fatigués après des années d’errance, une petite minorité d’exilés font le pari de rester vivre en Bosnie-Herzégovine. Originaire d’Afghanistan, Shafiullah, a fait ce choix. En 2020, le jeune homme de 28 ans a déposé une demande d’asile. Portrait.

Les Balkans à l’heure du recensement

La Macédoine du Nord se dépeuple : depuis 2002, le pays a perdu quelque 190 000 personnes en moins, soit 10 000 par an ou 27 par jour. Telles sont les conclusions initiales du recensement, le premier dans le pays après une parenthèse longue de presque 20 ans. Quant au Monténégro, il doit organiser son nouveau recensement décennal d’ici à la fin 2021. Mais dans un contexte de fortes tensions identitaires, des voix s’élèvent pour demander un report.

La Yougoslavie, exemple de « transidentité » ?

Dans son dernier roman, l’écrivaine italienne Alexandra Dejoli fait le parallèle entre sa transition et celle de son pays d’origine, la Yougoslavie, communiste et transnationale, devenue néolibérale et nationaliste. Elle y raconte aussi son expérience de jeune transgenre à l’époque du Maréchal Tito, quand le mot n’existait pas encore. Entretien.

Amazonie de l’Europe

Placée au carrefour entre Autriche, Slovénie, la Croatie, Hongrie et Serbie, la région Mura-Drava-Danube devient la première « réserve de biosphère sur cinq pays » reconnue par l’Unesco, qui veut ainsi protéger cette « Amazonie de l’Europe ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne