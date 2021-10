Pologne: la décision historique de la Cour constitutionnelle agite le spectre d'un «Polexit»

La justice polonaise estime que certains articles des traités de l'Union européenne sont « incompatibles » avec la Constitution du pays. Ce vendredi 8 octobre, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a toutefois assuré que son pays souhaitait rester dans l'Union européenne.

Publicité Lire la suite

La décision de la Cour constitutionnelle polonaise conteste la primauté du droit européen sur le droit polonais. Selon elle, plusieurs articles des traités européens seraient « incompatibles » avec la Constitution du pays.

L'UE fera « respecter les principes fondateurs »

Se disant « profondément préoccupée » par cette décision, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée vendredi à « faire respecter les principes fondateurs » de l'UE sur la primauté du droit européen et des arrêts de la Cour de justice.

Cette décision est le dernier rebondissement en date d'un long affrontement entre la Pologne et l'UE au sujet de réformes judiciaires controversées introduites par le parti conservateur nationaliste au pouvoir le Parti droit et justice (PiS). Pour Georges Mink, directeur de recherches émérite au CNRS, spécialiste de l'Europe centrale, cette décision de la plus haute juridiction polonaise est majeure. « Cette démarche est absolument historique, parce que d’abord, c’est une considérable entorse à la logique même d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. La Pologne a accepté le traité européen, jusqu’au dernier. Et quand elle a adhéré, elle a accepté une certaine primauté du droit européen sur le droit polonais. Et donc, d’une certaine façon, elle a transféré une partie de sa souveraineté juridique à l’Union européenne. Et cela, il faut le souligner, oblige tous les pays membres de l’Union européenne. Or, la Pologne s’est mise à contester cette relation avec l’Union européenne, précisément en demandant au tribunal constitutionnel polonais de constater qu’il y a dissonance entre les décisions de la Cour de justice européenne et la Constitution polonaise». Pour Georges Mink , il s'agit d'un pas vers une sorte d’isolement de la Pologne à l’intérieur de l’Union européenne,une remise en cause aussi des engagements polonais vis-à-vis de l’Union européenne. « Certains y voient, mais peut-être dramatisent-ils un peu trop, un début d’un processus de « Polexit », estime-t-il.

Un bras de fer voulu par le pouvoir

Bruxelles a réagi sévèrement et le commissaire européen à la justice Didier Reynders a averti que l'UE utiliserait « tous les outils » à sa disposition pour garantir la primauté du droit communautaire. Cette décision risque par exemple de priver la Pologne du financement européen prévu pour assurer le redémarrage économique post pandémie. Pour Georges Mink, «Le Parti droit et justice (PiS) joue un peu les fanfarons en disant qu’ils sont capables de s’autofinancer, qu’ils n’ont pas besoin des fonds européens. En réalité, ils vont chercher la négociation, car les Polonais ont quand même besoin de cet argent frais, précisément pour le re-décollage économique. Je vois mal comment les Européens peuvent accepter ce genre de verdict. Le Parti droit et justice s’imagine que l’Union européenne, sous sa pression, et tenant beaucoup à ce que l’Union européenne n’implose pas à cause de la Pologne, va céder et trouver un compromis comme c’est souvent le cas dans l’Union européenne. Mais on voit mal comment chercher un compromis va être possible alors que les standards européens, les normes européennes sont mises en cause ».

► À lire aussi : Pologne: la justice considère une partie des traités européens incompatible avec sa Constitution

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne