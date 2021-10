Covid au Royaume-Uni: le gouvernement a commis de «graves erreurs», selon un rapport

Plusieurs milliers de décès auraient pu être évités. Selon un rapport parlementaire très critique de la gestion de la pandémie, le Royaume-Uni a fait de « graves erreurs ». Le premier confinement a notamment été initié bien trop tard.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Presque 138 000 morts du Covid au Royaume-Uni, l’un des chiffres les plus hauts d’Europe. Le gouvernement britannique n’a pas réagi assez vite, selon le rapport, réalisé par deux commissions parlementaires après des mois d'auditions.

Dans un premier temps, les autorités ont misé sur l’immunité collective, laissant se propager le virus dans toute la population, avec un service de santé débordé. Les hôpitaux ont dû refuser des patients malades parce que le gouvernement a tardé à annoncer le confinement, en moyenne deux semaines de retard comparé à ses voisins. Le mot d’ordre à l’époque : protéger l’économie.

« Il y avait un fatalisme, a déclaré Jeremy Hunt, député conservateur, ex-ministre de la Santé et l’un des auteurs du rapport. On pensait finalement que ce serait le seul moyen de stopper le virus. Nous aurions dû regarder plus tôt ce qui se passait en Corée du Sud et à Taïwan : ils réussissaient bien mieux à contenir le virus. »

Une avance scientifique tout de même

Le pays s’est appuyé sur le modèle de la grippe sans prendre en compte qu’il s’agissait d’une maladie nouvelle. Au niveau scientifique, le Royaume-Uni est en avance, il a mis au point des tests de dépistage Covid avant tout le monde. Mais n’a pas su les déployer sur tout le territoire suffisamment vite.

Une bonne nouvelle quand même dans ce rapport : la politique de vaccination est l’une des plus efficaces du monde. Presque 80% des 12 ans et plus ont reçu deux doses. Le vaccin a été distribué dès décembre dernier.

Aucune excuse n’a été formulée par le gouvernement. Un ministre déclare toutefois : « Nous sommes déterminés à tirer les leçons de la pandémie ».

► À lire aussi : Royaume-Uni et Covid-19: l'assouplissement des restrictions reste flou pour beaucoup de voyageurs

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne