Des citoyens américains ont-ils commis des crimes de guerre en Ukraine?

Selon des experts indépendants, une quarantaine de citoyens américains ont participé à des activités militaires dans le Donbass. AFP/Anatolii Stepanov

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est le dossier explosif que le département de la Justice des États-Unis a ouvert, alors que le FBI et la justice américaine enquêtent sur des actes commis par sept ressortissants américains qui se sont engagés comme volontaires, en 2015, au début de la guerre du Donbass, dans des groupes paramilitaires ukrainiens d'extrême-droite. Ces groupes ont combattu en marge de l'armée de Kiev face aux forces séparatistes et russes à l'est de l'Ukraine. C'est le média en ligne Buzzfeed qui vient de révéler cette affaire très sensible, alors que la justice ukrainienne semble être prête à collaborer.