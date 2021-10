Flambée de Covid en Russie: Poutine demande aux nouveaux députés d’alerter la population

Vladimir Poutine a rencontré mardi les nouveaux députés récemment élus et leur a demandé de faire du combat contre le Covid et, surtout, pour la vaccination, une priorité.

La Russie fait face à une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 en raison du faible taux de vaccination. Mardi 12 octobre, le président Poutine a profité d'une rencontre avec les députés récemment élus pour les alerter sur l'importance de vacciner les régions au plus vite.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo

Près de 1 000 décès en 24 heures depuis deux jours, l'épidémie de Covid-19 franchit des niveaux jamais atteints en Russie. Officiellement, plus de 218 000 décès ont été comptabilisés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le journal Nezavissimaïa Gazeta affirme, se basant sur des données de l'Agence fédérale des statistiques, que le nombre réel de décès pourrait atteindre le million d'ici la fin d'année.

► À lire aussi : Russie: 852 décès dus au Covid-19 en 24 heures, un triste record

Le vaccin russe ne séduit pas

Vladimir Poutine a rencontré mardi 12 octobre les nouveaux députés récemment élus et leur a demandé de faire du combat contre le Covid et, surtout, pour la vaccination, une priorité : « Vous savez que dans de nombreuses régions, il y en ce moment une hausse de l'épidémie. Je vous demande de participer activement à ce travail, d'en parler dans les médias. Les gens vous font confiance et écoutent vos conseils et recommandations. Nous devons travailler avec persévérance et patience avec les gens et leur expliquer tous les avantages de la vaccination contre cette maladie dangereuse. »

Avec à peine plus de 30% de vaccinés, la Russie s'apprête à vivre une énième vague douloureuse. Le vaccin local, Spoutnik, n'a pas convaincu les Russes qui demandent, pour certains, l'importation de vaccins européens.

► À lire aussi : Après les élections législatives, la Russie se réveille en pleine vague de Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne