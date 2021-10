Un sommet UE-Ukraine au goût d'inachevé pour Kiev

Volodymyr Zelensky (c), le chef du Conseil européen Charles Michel (g) et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (d), à Kiev le 12 octobre 2021. AFP - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six milliards d'aides européennes pour le secteur économique ukrainien, c’est ce qui ressort du sommet UE-Ukraine qui se tient depuis mardi et se poursuit ce 13 octobre à Kiev. L'Ukraine, qui demande à l'Union européenne plus de soutien pour défendre ses intérêts face à Moscou, redoute que les Européens accélèrent la mise en service d'un gazoduc russo-allemand, le Nord Stream 2, qui contournerait l'Ukraine et priverait le pays de lucratifs droits de transit. Mais peu de choses ont été scellées à ce sujet, si ce n'est des déclarations de bonnes intentions.