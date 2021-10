Brexit: en Irlande du Nord, les propositions européennes d'allégement des contrôles divisent les politiques

L’Union européenne a proposé une réduction de 80% des contrôles concernant les biens circulant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, restée dans le marché commun. Dans la province justement, les responsables ont passé la nuit à étudier le texte.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Premier à dégainer : Jeffrey Donaldson, patron du DUP, principal parti unioniste, c’est-à-dire attaché à l'identité britannique, profondément opposé au protocole. «Ces propositions sont bien loin de ce que nous souhaitons, a-t-il affirmé. Ce que nous souhaitons, c'est remplacer les arrangements actuels par un protocole qui respecte l'identité de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. »

Une position qui irrite la vice-première ministre, la nationaliste du Sinn Fein Michelle O'Neill. « L'unionisme politique, le DUP en particulier, sont plus intéressés par la course au sondage, quitte à faire monter l'instabilité à l'approche des prochaines élections, a-t-elle estimé. Ces propositions représentent un progrès et respectent l'engagement de protéger le commerce entre les deux Irlande et de ne pas placer de frontière sur cette île. »

► À lire aussi : L'Irlande du Nord a «un pied dans l'Union européenne et un pied dans le Royaume-Uni post-Brexit»

Pour les entreprises, les changements proposés sont bienvenus. Seamus Leheny, de l'association des transporteurs Logistics UK de la télévision irlandaise RTÉ. « Nous saluons ce que propose l'UE : cela va réduire le temps nécessaire pour acheminer des produits de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, explique-t-il. Le protocole est loin d'être parfait, c'est vrai, il y a des problèmes, mais il contient du positif : il nous permet de commercer avec l'UE et avec la Grande-Bretagne sans droits de douane. Nous pouvons en tirer avantage. »

Les discussions avec l'UE se poursuivaient ce jeudi.

