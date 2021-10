Géorgie: emprisonné, Mikheïl Saakachvili poursuit une grève de la faim très politique

En Géorgie, l’ancien président Mikheïl Saakachvili poursuit sa grève de la faim. Il est en prison depuis le 1er octobre, après son retour clandestin au pays après huit ans d’exil. Il est poursuivi en justice pour divers chefs d’accusation, qu’il dénonce comme « politiques ». Malgré tout, il continue depuis sa cellule à tenter de peser sur la politique nationale, et notamment le second tour des élections municipales du 30 octobre.

De notre correspondant à Tbilissi,

La grève de la faim de l’ancien président Mikheïl Saakachvili dure depuis deux semaines. Il la ferait sérieusement, au point de voir déjà sa santé se dégrader, c’est du moins ce que dit son médecin personnel.

En bête politique qu’il est, Mikheïl Saakachvili, qui a 53 ans, se sert de cette grève de la faim comme d’une arme… politique. Comme pour souligner qu’il est revenu en Géorgie, en sachant très bien qu’il serait arrêté, pour se sacrifier pour son peuple. Il estime que la démocratie géorgienne est menacée de disparaître, après huit ans de règne du parti le Rêve géorgien, de l’oligarque Bidzina Ivanicvhili.

Quel poids dans le pays ?

Depuis sa cellule, Mikheïl Saakachvili pèse-t-il sur la politique géorgienne ? Nous le saurons peut-être un peu plus ce jeudi 14 octobre, puisqu’il appelle à une grande manifestation à Tbilissi, la capitale. Des rassemblements de ses partisans ont lieu chaque jour sinon, à Roustavi, la petite ville où il est détenu. Il communique beaucoup, avec des lettres écrites en prison et lues par ses avocats.

Il semble bien que son retour a donné une sorte de petit électrochoc à l’électorat géorgien. Le 2 octobre, les Géorgiens ont voté un peu plus qu’attendu et ont surtout refusé d’élire au premier tour les candidats du parti au pouvoir. Ce 30 octobre, dans presque toutes les grandes villes du pays, il y aura un second tour entre un candidat du Rêve géorgien et du Mouvement national uni de Mikheïl Saakachvili

Emprisonné pour raisons politiques ?

Ce que clame Mikheïl Saakachvili, et c’est le sentiment général, c’est que les charges qui pèsent contre lui sont politiquement motivées. Même son vieil adversaire et successeur à la tête de l’État, Guiorgui Margvelachvili, président de la Géorgie de 2013 à 2018, a affirmé cette semaine que Saakachvili est emprisonné pour des raisons politiques.

Sans se prononcer sur une éventuelle culpabilité de son prédécesseur, dans ses dossiers d’abus de pouvoir ou de malversations, Guiorgui Margvelachvili a qualifié d’absurdes certains chefs d’accusation. Lui et d’autres voix en Géorgie, dans la société civile notamment, rappellent aussi que la justice géorgienne n’est pas du tout indépendante du pouvoir politique. Elle ne l’était d’ailleurs pas sous Saakachvili non plus.

Cette indépendance de la justice est d’ailleurs précisément ce qui fait l’objet d’un bras de fer en ce moment entre le pouvoir géorgien et ses partenaires européens et américains.

