À la Une: Belgrade célèbre avec Moscou le 60e anniversaire du mouvement des non-alignés

Publicité Lire la suite

Les 11 et 12 octobre, la Serbie a célébré en grande pompe le 60e anniversaire de la première conférence officielle des non-alignés à Belgrade, avec six semaines de retard. Une centaine de délégations étrangères sont venues. Mais aussi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, un « ami sincère » selon le président Vučić. La question de l’inégal accès aux vaccins a été dénoncée par les participants.

Violents clashs entre la police et la population serbe du nord du Kosovo

Dans le nord du Kosovo, l’opération de lutte contre la contrebande menée mercredi matin 13 octobre par la police kosovare a viré à l’affrontement avec la population serbe locale. Plusieurs blessés sont à déplorer et des journalistes ont été attaqués. Jeudi matin 14 octobre, les barricades avaient été levées, mais une ambiance pesante règne toujours à Mitrovica-Nord.

Quelques jours plus tôt, la justice kosovare a annoncé un coup de filet dans la mouvance islamiste au Kosovo. Cinq individus qui projetaient des attentats contre les institutions nationales ont été interpellés. Tous avaient déjà été condamnés pour des faits de terrorisme ou de radicalisation.

Dimanche 17 octobre ont lieu les élections municipales au Kosovo, premier test pour le gouvernement de gauche souverainiste d'Albin Kurti, six mois après son arrivée au pouvoir. Les électeurs de la Macédoine du Nord voisine sont eux aussi appelés aux urnes pour la même échéance électorale. Avec une nouveauté, la présence de nombreuses listes citoyennes, qui mettent l'écologie en avant.

En Serbie, un juge libère les accusés proches du pouvoir. Zoran Savić vient par exemple de libérer Predrag Koluvija, le principal suspect dans l’affaire de la ferme Jovanjica, où la police a retrouvé plus de 650 kilos de cannabis fin 2019. Auparavant, il avait déjà pris plusieurs décisions très favorables à des hommes d’affaires controversés. Y a-t-il un rapport avec ses lucratives affaires dans l’immobilier ?

Kosovo recherche soignants désespérément

Au Kosovo, la pandémie révèle l’ampleur de la faillite de la santé publique. À cause des bas salaires et des mauvaises conditions de travail, les jeunes médecins et infirmières partent en masse exercer à l’étranger. En pleine quatrième vague, la pénurie est telle que le système tout entier est au bord de l’explosion. Reportage.

En Serbie, les autorités mentent depuis le début sur le nombre quotidien de morts liés au Covid-19 qui est en réalité trois fois plus élevé que le bilan officiel. Une enquête de Balkan Insight, s’appuyant sur les certificats de décès, confirme ce que les autorités savaient mais tentent de cacher sous le tapis. Le régime du président Vučić aura-t-il le courage de rendre des comptes ?

Jusqu’au mois de mai, la Serbie était le pays le plus vacciné d’Europe continentale, grâce à l’arrivée massive de doses de Sinopharm chinois. Depuis, la campagne marque le pas et le nombre de contaminations explose depuis la fin de l’été. Mais le gouvernement ne fait rien et laisse même les antivax parader dans les médias à sa botte. Pourquoi ?

Plus de 1000 morts en quatre jours le week-end dernier, des unités de soins intensifs occupées à 100% et un nombre de malades en état critique qui ne cesse d’augmenter. Alors que la Roumanie compte moins de 30% de vaccinés, la quatrième vague épidémique ressemble de plus en plus à ce qui s’est passé au printemps 2020 en Italie et la Roumanie suffoque.

Awake, première série balkanique en compétition officielle à Cannes

C’était l’une des dix œuvres en compétition à CanneSéries, le plus prestigieux des festivals dédiés aux séries. En dix épisodes de 50 minutes, Awake suit l’enquête d’une jeune détective privée à Subotica, en adaptant les codes narratifs hollywoodiens au contexte très balkanique. Rencontre.

En pleine période de vendanges, l’Italie a lancé une guerre des vins contre la Croatie. Rome ne décolère pas depuis que la Croatie a demandé à Bruxelles d’obtenir une AOC pour son Prošek, un vin de dessert typique de la Dalmatie. Selon les producteurs de Prosecco, il y aurait risque de confusion pour les consommateurs. Vraiment ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne