Hongrie: dernière ligne droite de la primaire d'opposition sur fond de «Tout sauf Orban»

En Hongrie, tous les partis d’opposition se sont mis d’accord pour organiser une primaire pour essayer de détrôner le Premier ministre nationaliste Viktor Orban aux élections législatives de 2022. Il s’agit de choisir un candidat commun pour occuper le fauteuil de Premier ministre, si jamais le parti de Viktor Orban perdait les élections.

De notre correspondante à Budapest,

La primaire s’achève samedi 16 octobre, et elle intéresse largement les Hongrois. Plus de 630 000 électeurs ont voté au premier tour. Un taux de participation comparable à celui des primaires aux États-Unis. Il y avait de longues files d’attente devant les stands de vote sur les places publiques. Et cette semaine on a déjà compté 100 000 électeurs de plus qu’au premier tour.

Il y a beaucoup d’enthousiasme. C’est la première fois depuis longtemps qu’on voit des candidats débattre. Ces candidats ont débattu non pas à la télévision publique, complètement contrôlée par le gouvernement, mais sur les quelques chaînes indépendantes qui existent encore, comme RTL Klub, la filiale hongroise du groupe RTL, qui a diffusé mercredi soir un débat suivi par 800 000 spectateurs. On n’avait pas vu une telle audience depuis le championnat d’Europe de football.

Deux candidats en lice

Sur les cinq candidats du départ pour décrocher le poste de challenger face à Orban, il n’en reste plus que deux en lice.

Tout d’abord, il y a Klara Dobrev, qui est arrivée en tête du premier tour avec 34% des suffrages. Cette brillante avocate qui parle cinq langues est députée au Parlement européen pour le parti de son mari, l’ancien Premier ministre socialiste Ferenc Gyurcsany.

Face à elle, on trouve un candidat qu’on n’attendait pas : Péter Marki-Zay, un conservateur modéré. Un catholique pratiquant, père de 7 enfants, qui a été conseiller municipal du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Mais, révolté par la corruption, il a quitté le parti et est devenu maire indépendant.

Le grand absent de ce deuxième tour de la primaire, c’est le maire écologiste de Budapest, Gergely Karacsony. Il s’est finalement retiré de la course, car les derniers sondages le plaçaient derrière le conservateur Marki-Zay.

Battre Viktor Orban

« Tout sauf Orban », c’est le fil rouge du programme de ces candidats. Tous les deux veulent restaurer l’État de droit, sanctionner la corruption. Ces deux candidats ont plus de points communs que de différences. À ceci près que la sociale-démocrate Klara Dobrev veut réduire la pauvreté et les inégalités. Le conservateur Marki-Zay est plus libéral, il est partisan de la flat tax, le même taux d’imposition sur le revenu pour tout le monde.

Pour les électeurs, la vraie question est de choisir celui ou celle qui a le plus de chances de battre Orban et de gouverner. Même si Klara Dobrev est en tête, le duel reste ouvert.

