Italie: dernier vol pour la compagnie Alitalia après 74 ans d'activité

C'est la dernière journée de vol pour Alitalia. La compagnie aérienne italienne disparaît ce vendredi 15 octobre après une histoire mouvementée de 74 ans. Lourdement endettée, elle sera remplacée par une autre entité plus modeste nommée ITA. La pandémie de coronavirus a sonné le glas d'un groupe en grande difficultés financières depuis plusieurs années.

Alitalia, 74 ans d'activité, un logo vert et rouge sur fond blanc comme le drapeau national, et une histoire qui se confond avec celle de l'Italie contemporaine.

Symbole de la réussite industriel du pays après la deuxième guerre mondiale, elle est devenue la septième compagnie au monde dans les années 1970. Puis, c'est le déclin économique... Le fleuron national italien n'a pas su se renouveler et prendre le virage du long-courrier notamment, se laissant rogner des marges par les compagnies européennes à bas-coûts.

13 milliards d’euros déboursés

Pour sauver le groupe endetté, l'État a déboursé en 20 ans plus de 13 milliards d'euros via des recapitalisations ou des garanties de prêts. Mais à la fin, c'est plus de 11 milliards d'euros de dettes que le groupe cumule. Il est mis sous tutelle publique en 2018 pour lui éviter la faillite et trouver un repreneur, en vain.

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sonnent le glas d'Alitalia. Au terme de longues négociations avec Bruxelles, c'est ITA qui lui succède. La petite société reprend seulement un tiers de la flotte et 3 000 employés d'Alitalia sur 10 000 cette année.

Mais le personnel de la compagnie historique doute que la nouvelle entité soit assez viable pour embaucher 5 750 en plus en 2022 comme cela a été annoncé.

