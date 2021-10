Mur Pologne-Biélorussie: «Une décision qui va vers la volonté d’un continent sans asile»

Ce jeudi 14 octobre, le Parlement polonais a approuvé un amendement à la loi nationale sur les étrangers qui légalise désormais la pratique controversée de refoulement à la frontière et qui permet d'ignorer une demande d'asile formulée après le passage illégal de la frontière. Le Parlement polonais a aussi donné son feu vert au projet de construire un mur pour empêcher les migrants de franchir la frontière.

Ces décisions s’inscrivent dans une logique de durcissement de la politique de la Pologne et de l’Europe face au problème migratoire et ce, alors que des milliers de migrants, originaires pour la plupart du Moyen-Orient, tentent ces derniers mois, de franchir cette frontière, depuis la Biélorussie.

RFI :Comment analysez-vous cette décision ?

François Gemenne : C’est une décision qui s’inscrit dans la droite ligne d’une tendance plus générale qu’on observe en Europe, c’est-à-dire la volonté d’aller véritablement vers un continent sans asile. C’était le vieux projet de l’extrême droite et on se rend compte aujourd’hui qu’il est mis en œuvre par de plus en plus de pays, y compris en violant le droit international. La Convention de Genève de 1951 qu’a signée la Pologne interdit explicitement ces pratiques de refoulement à la frontière. L’obligation de non-refoulement est inscrite dans la Convention de Genève. On a l’impression qu’on ne s’embarrasse même plus du droit international aujourd’hui.

Que peut faire l’Union européenne pour empêcher la mise en œuvre de ces décisions du Parlement polonais ?

F. G. : La réalité de cette décision qui, quelque part rappelle celle, il y a quelques mois, du Parlement danois qui autorisait l’externalisation de la procédure d’asile dans des pays africains, ces décisions sont le résultat de l’incapacité, de l’absence de volonté de l’Union européenne de mettre en place une véritable politique d’asile et d’immigration et donc d’organiser les flux migratoires vers l’Union européenne.

Faute d’organisation, on se retrouve avec la fermeture des frontières comme seule politique commune, comme seul horizon commun. Et c’est cette fermeture des frontières qui va créer le chaos aux frontières et qui va donner le sentiment à beaucoup de populations européennes que l’immigration représente une menace, représente une crise et que donc pour préserver l’Europe, il faut absolument éviter toute migration à l’intérieur du continent européen. C’est le résultat de plus de vingt ans de lâcheté politique sur ce dossier.

Le parlement polonais a aussi donné ce jeudi son feu vert au projet gouvernemental de construire un mur pour empêcher les migrants de franchir la frontière. Un projet rejeté par de nombreux dirigeants européens. Est-ce que cela ne risque pas de donner des idées à d’autres pays ?

F. G. : Bien sûr, cela fera sans aucun doute des émules dans la région. Il y a quelques jours une douzaine de pays ont écrit à la Commission européenne pour lui demander de financer la construction d‘un mur à leurs frontières extérieures. Cela signifie que ce projet de « Forteresse Europe » est vraiment en train de se matérialiser. Il y a quelques années, lorsque nous chercheurs ou lorsque les ONG parlaient de façon imager de la « Forteresse Europe » pour souligner la rigueur des contrôles et la fermeture grande de plus en plus des frontières, ça suscitait des réactions indignées. On nous disait : « Mais qu’est-ce que vous racontez par “ Forteresse Europe, l’Europe reste un continent ouvert et accueillant. ” » Aujourd’hui, on se rend compte que cette « Forteresse Europe » se matérialise avec la construction d’un mur physique. Un mur qui est avant tout un symbole visant à rassurer les populations européennes qui se trouvent du bon côté de la frontière.

Quelles vont être les conséquences pour les migrants ?

F. G. : La principale conséquence, c’est que ces migrants vont devoir utiliser d’autres routes migratoires, qui seront certainement plus dangereuses et aussi, je le crains, plus meurtrières. Et surtout cela va encore renforcer l’emprise des passeurs sur les migrants. Plus nous allons nous échiner à fermer les frontières et à dresser des obstacles physiques, plus nous allons renforcer le « bizness » des passeurs.

