Municipales en Italie: le gouvernement Draghi à l'épreuve du second tour

Une électrice vote lors du premier tour des municipales, à Rome, le 3 octobre 2021. © Remo Casilli, Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Italiens sont attendus aux urnes ces dimanche 17 et lundi 18 octobre pour élire les maires des villes en ballotage après le premier tour des 3 et 4 octobre. Des duels droite-gauche sont très attendus, notamment à Rome et Turin, où le Mouvement 5 Étoiles régnait jusque-là. Mais le scrutin est l’occasion de mesurer l'état des forces soutenant le gouvernement de Mario Draghi.