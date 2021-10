«Boycottez Pékin 2022»: des militants pro-Tibet arrêtés en Grèce avant l'allumage de la flamme

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

La manifestation n’aura pas duré plus de dix minutes. Dans la capitale grecque, trois militants sont entrés sur le site de l’Acropole, deux jeunes femmes et un homme. Ils ont ensuite brièvement déployé un drapeau tibétain ainsi que le drapeau révolutionnaire de Hong Kong, avant d’entonner des slogans appelant au boycott des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Une organisation basée à New York et baptisée « Étudiants pour un Tibet libre » a indiqué dans un communiqué que ces deux Américaines, l’une originaire du Tibet et l’autre de Hong Kong, étaient en effet membres d’une campagne d’opposition à la tenue des JO en Chine.

Leur appel politique au boycott intervient alors que Pékin poursuit sa mise au pas de Hong Kong, et que la Chine a célébré, cette année, le 70e anniversaire de sa domination du Tibet.

Ce lundi, c’est dans le stade antique d'Olympie, dans la région du Péloponnèse, que la flamme des prochains Jeux Olympiques doit être allumée, avant d’être transmise, 24h plus tard, à Athènes, aux organisateurs chinois.

Après l’accueil des JO de 2008, Pékin s’apprête à devenir en 2022 la première ville au monde à avoir organisé à la fois les Jeux olympiques d’été et ceux d’hiver.

