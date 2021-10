France: après le rapport Sauvé, Jean Castex rencontre le pape François

Le Premier ministre français Jean Castex à Saint-Ouen, au nord de Paris, le 14 octobre 2021. AFP - SARAH MEYSSONNIER

Trois ans après le président Emmanuel Macron, c'est son Premier ministre Jean Castex qui se rend au Vatican ce lundi 18 octobre. Il y célébrera les 100 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, rompues au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, et rencontrera le pape François pour une audience privée. Hasard du calendrier, cette visite intervient deux semaines après les révélations du rapport Sauvé sur l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église de France, qui a révélé 216 000 enfants victimes depuis 1950. Le chef du gouvernement français veut mettre la pression sur l'Église pour qu'elle agisse.