La Russie va fermer sa mission de représentation à l'Otan

La Russie va suspendre à partir du mois prochain les activités de sa mission diplomatique auprès de l'Otan en réponse à l'expulsion par l'alliance de huit Russes (Image d'illustration). © Yves Herman/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nouvelle étape et nouvelle illustration des tensions entre Moscou et les Occidentaux : la Russie coupe les ponts avec l’Otan. Le gouvernement de Vladimir Poutine a annoncé, ce lundi 18 octobre, suspendre sa mission de représentation auprès de l'organisation atlantiste et celle de l'Otan à Moscou. Une décision prise suite au retrait des accréditations auprès de l'Alliance de huit représentants russes, accusés d'espionnage.