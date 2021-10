Municipales en Italie: ces élections «confirment qu'on revient à une bipolarisation»

Opérations de dépouillement dans un bureau de vote de Rome, le 4 octobre 2021. © AP - Andrew Medichini

Texte par : RFI Suivre

Les Italiens votent depuis dimanche pour le second tour des élections municipales. Le premier avait notamment été marqué par un net recul du Mouvement 5 étoiles. Il y a cinq ans, le parti antisystème avait notamment remporté les mairies de Rome et Turin. On note aujourd'hui un retour à une scène politique plus classique, souligne Hervé Rayner, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lausanne.