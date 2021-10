Russie: le manque de travailleurs étrangers dans la logistique entraîne des pénuries

En Russie, tout comme au Royaume-Uni, la pénurie de main d'œuvre se fait sentir. C’est tout particulièrement le cas dans le secteur de la logistique et des livraisons.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

« En raison d’une pénurie de main d œuvre et de l’épidémie de Covid, nous ne pouvons pas assurer un service normal », c’est un message que les Russes voit s’afficher de plus en plus souvent sur les sites internet des détaillants. La 4e vague meurtrière du Covid-19 en Russie complique en effet le travail côte à côte en entrepôt.

Un manque de travailleurs et des salaires qui explosent

Mais l'autre raison est que les travailleurs migrants, essentiellement d’Asie centrale, très nombreux dans ce secteur sont très peu revenus après la réouverture des frontières. L'assouplissement de leurs conditions de séjours décidé par les autorités cet automne n’a pas suffi. Et en septembre, le nombre de postes vacants dans le secteur du transport routier a été multiplié par trois.

Les prix des livraisons ont doublé

Le prix des livraisons pour le consommateur a en moyenne doublée, depuis le début de l’année. Et les salaires dans ce secteur explosent : selon le quotidien Vedomosti, un coursier indépendant à pied peut désormais gagner jusqu’à 100 000 roubles par mois, ce qui est trois fois le salaire médian en Russie. Un coursier avec une voiture peut gagner plus du double, soit environ le salaire d’un médecin dans une clinique privée ou d'un directeur de magasin.

