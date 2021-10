UE: face à la Pologne, la Commission européenne examine ses options de rétorsion

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki devant les eurodéputés ce matin, campe sur ses positions. Il s’est livré à un plaidoyer sur la souveraineté des Etats face à Bruxelles et dénonce un chantage de la part de l’Union européenne qui a suspendu le versement de plusieurs milliards d’euros de fonds suite à une décision controversée de la Cour constitutionnelle polonaise. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen qui a fait le déplacement pour l’occasion, a promis de sévir contre la Pologne…

avec notre envoyée spéciale à Strasbourg, Carlotta Morteo

Plusieurs options sont sur la table, a déclaré la présidente de la Commission. Il existe d'abord un levier économique lié au versement des fonds (54 milliards) -rappelons que la Pologne détient le record absolu des subventions européennes et elles sont actuellement suspendues- et un levier juridique qui consisterait à engager une action en justice contre la Pologne, et encore une option plus politique : le déclenchement de l’article 7 qui peut aller jusqu’à la suspension des droits de vote d’un pays au Conseil européen. Pour certains ce serait les prémices d’un « Polexit », une sortie de la Pologne de l’Union ; une option que personne ne souhaite.

Ursula von der Leyen: «Je suis profondément inquiète... c'est une remise en cause de l'ordre juridique européen» Carlotta Morteo

Ce que réclame à la Commission -une majorité de députés, du centre vers la gauche- c’est de ne pas céder, de rester ferme vis à vis de Varsovie. Les interventions se sont succédées dans l'hémicycle : « c’est une question de crédibilité des institutions européennes », argumentent certains ; « il ne faudrait pas créer un précédent » a-t-on pu entendre aussi. Et les députés de rappeler que l’indépendance de la justice est un prérequis au respect de l’état de droit dans l’Union, et c’est bien cette justice polonaise qui est aujourd’hui remise en cause de par sa proximité avec le pouvoir exécutif et à cause de récentes décisions qu’elle a prise et qui enfreignent le droit des minorités notamment. « Sans cour de justice indépendante, les gens bénéficient d'une moindre protection et par conséquent leurs droits sont en jeu », a martelé Ursula Van der Leyen.

En revanche, la droite et l’extrême droite ont applaudi à plusieurs reprises aujourd’hui le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, quand il s’est livré à une leçon d’interprétation juridique et a dénoncé le « chantage » dont son pays faisait l'objet. « Je rejette les menaces contre la Pologne. Le chantage ne doit pas être une manière de se conduire en politique. Nous sommes un pays fier. Ce à quoi nous assistons, c’est à une révolution silencieuse par la voie de verdicts pris par la Cour européenne de Justice. On peut dire NON. Si vous voulez un état supranational en Europe, demandez et voyez si vous obtenez le consentement des états membres. Je répète : la plus haute loi de la République de Pologne est sa Constitution. Elle est au dessus de toute autre loi. Ces leçons paternalistes qu’on entend, sur la manière dont on doit gouverner notre pays, que nous somme apparemment immature, que notre démocratie serait encore jeune… c’est un récit tragique de la part de certains pays européens. La Pologne respecte la loi européenne, la Pologne ne se laissera pas intimider, et nous espérons un dialogue ».

