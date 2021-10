Union européenne: le caillou polonais dans les rouages du sommet de Bruxelles qui s'ouvre jeudi

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki durant son intervention devant les parlementaires européens à Strasbourg le 19 octobre 2021. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À l’orée de l’ouverture à Bruxelles du sommet européen de jeudi et vendredi, le bras de fer entre la Commission européenne et la Pologne s’est cristallisé ce mardi. Devant les députés européens à Strasbourg, la présidente de la Commission européenne assure que l’UE ne se laissera pas marcher sur les pieds après la remise en cause de la primauté du droit de l’Union par le tribunal constitutionnel polonais. Le Premier ministre polonais dénonce quant à lui un chantage. Pendant ce temps-là à Luxembourg, plusieurs ministres européens ne cachent pas leurs inquiétudes devant un blocage qui empire. Le sommet européen risque d’être animé alors que la présidente de la Commission souligne que ses services examinent dans le détail les instruments disponibles et la réplique à adopter…