Covid-19 en Russie: à Moscou, la fermeture des commerces non essentiels suscite l'inquiétude

En Russie, on est passé de 800 morts officiellement par jour en moyenne cet été dus au Covid-19 à plus de 1 000 au mois d’octobre, le triple disent les experts indépendants. Le président Vladimir Poutine a donc décidé de recourir à une semaine de congés payés. À Moscou, la fermeture des commerces non essentiels pendant 11 jours à partir de jeudi prochain suscite l’inquiétude dans de nombreux secteurs de l’économie.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Très durement frappée, la capitale russe a décidé de mesures encore plus sévères : plus de 60 ans non vaccinés confinés du 25 octobre au 25 février, et une fermeture des commerces non essentiels pendant 11 jours à partir de jeudi 28 octobre.

Ces commerces non essentiels avaient longtemps espéré échapper au couperet. Cette fois-ci, c’est fini. Restaurants, salons de beauté, magasins de vêtements ou de meubles, salles de sport ou écoles de danse, ont huit jours pour s'organiser avant cette fermeture.

« La décision va peser sur les comptes des employeurs »

Anastasia Mesheryakova dirige une chaîne de restaurants à Moscou. La cheffe d’entreprise balance entre résignation et inquiétude. « Comme une partie de nos points de restauration se trouvent dans des centres d’affaires où le travail sera suspendu, pour nous, il n’y a de toute façon pas de sens à rester ouvert pendant cette période, explique-t-elle. Je comprends bien aussi que le nombre des malades est en hausse et que la situation sanitaire ne s’améliore pas, mais malheureusement, la décision qui a été prise va à nouveau peser sur les comptes des employeurs. Parce qu’on parle ici de vacances payées pour le personnel. Et pour l’instant, aucune mesure de soutien ou de remboursement des salaires pour cette période des restrictions n’a été annoncée. »

Ils sont nombreux les moscovites à se dire que cette période va être prolongée. L’impact du confinement du printemps 2020 a été violent pour l’économie russe. Anastasia Mesheryakova elle a dû définitivement fermer trois restaurants. Il ne lui en reste plus que quatre et 70 employés. La mairie de la capitale russe évoque la mise en place de passe sanitaire après le 7 novembre pour les lieux publics, ce sera déjà le cas pendant cette période de vacances pour les théâtres et les musées qui resteront ouverts avec une jauge réduite.

Localement, des régions comme des villes ont ajouté un passe sanitaire pour l’accès aux lieux publics.

