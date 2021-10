Covid-19 en Russie: Poutine appelle les Russes à se faire vacciner et décrète une semaine chômée

Le président russe Vladimir Poutine, dans la résidence d'État de Novo-Ogaryovo à l'extérieur de Moscou, le 20 octobre 2021. AP - Alexei Druzhinin

Cela fait des semaines que le Covid-19 bat des records quotidiens de contaminations et de décès en Russie. Ces trois derniers jours, plus de 1 000 quotidiens ont été comptabilisés officiellement, et sans doute le triple d'après des experts indépendants. Jusqu'ici, les autorités avaient reculé face à toute mesure coercitive. Cette fois, elles font un premier petit pas. Le président Vladimir Poutine a ordonné, mercredi 20 octobre, une grosse semaine chômée début novembre.