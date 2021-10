Grèce: procès des assassins présumés de «Zak», Zacharias Kostopoulos, militant LGBTQ

En Grèce, il y a trois ans, Zacharias Kostopoulos, une icône du mouvement LGBTQ, a trouvé la mort devant une bijouterie du centre-ville après avoir été victime d’un lynchage. L’autopsie a déterminé qu’il avait été victime d’un infarctus du myocarde. Reporté l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, le procès de six hommes -dont quatre policiers- accusés de lui avoir infligé des blessures mortelles, vient de s’ouvrir à Athènes. Ils encourent une peine maximale de dix ans de détention.

avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

En Grèce, Zacharias Kostopoulos était plus connu sous le surnom de Zak ou encore de Zackie Oh, son nom de travesti. Une notoriété qu’il devait notamment à son rôle militant de porte-parole des personnes séropositives et de défenseur des droits de la communauté LGBTQ. Le 21 septembre 2018, le jeune homme de 33 ans décède en plein cœur d’Athènes, devant une bijouterie située dans une petite rue piétonne, à deux pas de la place centrale d’Omonia.

Les audiences du procès, qui avait démarré en octobre 2020 et avait été interrompu en raison de la pandémie de Covid-19, viennent de reprendre. Elles devront tâcher de déterminer les circonstances dans lesquelles Zackie Oh s’est retrouvé coincé à l’intérieur de cette bijouterie avant d’être victime d’un déferlement de violences -documenté en vidéo- de la part notamment du propriétaire du magasin, alors que la victime cherchait à s’en extraire. Une fois à l’extérieur, des passants lui ont également porté des coups, puis le trentenaire a été arrêté sans ménagement par la police. Sa mort avait été constatée quelques heures plus tard à l'hôpital où il avait été transféré.

Charge aussi à la justice de faire la lumière entre deux thèses, celle d’une tentative de cambriolage qui a mal tourné ou d’un crime haineux et homophobe d’une personne que ses proches, à l’audience, ont qualifié de « différente ». Des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty international suivent les débats. La prochaine étape du procès est prévue dans trois semaines, le 9 novembre et le verdict est attendu à la fin de l'année.

Zak Kostopoulos était un militant #queer, artiste transformiste et défenseur des droits humains grec. Il est mort à l’âge de 33 ans le 21 septembre 2018. Six personnes, dont quatre policiers, sont accusées de « lésions corporelles mortelles » à son encontre. — Sébastien Tüller (@SebastienTULLER) October 22, 2020

