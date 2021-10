Sommet de l'UE: face à la Pologne, les Européens entre dialogue et fermeté

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'adresse aux médias au premier jour du Sommet de l'UE, à Bruxelles, le 21 octobre 2021. AFP - OLIVIER HOSLET

Le bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne s'est invité au menu des discussions ce jeudi à Bruxelles, à l'occasion du sommet des dirigeants de l'UE. L'enjeu, c'est la primauté de droit européen sur le droit national, contestée par la Pologne, ce qui met en cause les fondements mêmes de l'UE aux yeux de nombreux dirigeants européens. Des dirigeants divisés sur la stratégie à adopter face à Varsovie, entre fermeté et volonté de dialogue.