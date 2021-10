Covid-19 en Russie: le Kremlin pointe la «faute» des Russes dans la hausse des cas

Un personnel soignant s'occupe d'un patient atteint du Covid-19, dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital n°23 à Nijni Novgorod, le 20 octobre 2021. AP - Roman Yarovitcyn

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Russie va entamer la semaine prochaine sept jours de congés payés et à moscou une fermeture des services essentiels pour une dizaine de jours, pour l’instant. Pour l’instant, car tout le monde dans le pays s’attend à une prolongation tant la situation est catastrophique sur le front de l’épidémie. La Russie a enregistré ce vendredi 22 octobre de nouveaux records quotidiens de décès et de contaminations, avec 1 064 morts et 37 141 infectées recensés. Pour la première fois, le pouvoir reconnaît que dans ce domaine, l'Europe a pris de l'avance.