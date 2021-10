Crise du gaz: la Moldavie déclare l’état d’urgence, les Européens divisés

En Moldavie, pays pauvre d'un peu plus de deux millions et demi d'habitants, le gouvernement instaure l'état d'urgence pour lui permettre d'assurer ses réserves de gaz. En cause, la hausse des prix du gaz et les difficultés que le pays rencontre avec ses fournisseurs d'énergie. Cette crise du gaz a été au cœur du sommet européen d’automne, qui s’est clos ce vendredi 22 octobre à Bruxelles.

Publicité Lire la suite

Selon la Première ministre Moldave Natalia Gavrilita, la situation de son pays est critique. La Moldavie achète son gaz en Russie, via l'entreprise russo-moldave Moldovagaz, détenue en partie par le géant russe Gazprom.

Alors que Gazprom et Moldovogaz s'étaient engagés à prolonger leur contrat jusqu'à la fin du mois, début octobre Gazprom a augmenté le prix des 1 000 m3 de 240 dollars, pour le fixer à 790 dollars. De plus, la Première ministre souligne que les deux entreprises ne livrent pas les quantités convenues.

Cette crise se déroule sur fond de tension politique. Le gaz fourni par la Russie passe par la Transniestrie, un territoire séparatiste prorusse à cheval entre l'Ukraine et la Moldavie de laquelle il a fait sécession il y a 30 ans, rappelle Patricia Lecompte, du service Economie de RFI.

Inquiète de cette situation, Natalia Gavrilita espère que l'instauration de l'état d'urgence lui permettra d'échapper aux procédures bureaucratiques afin de s'approvisionner en gaz auprès d'autres pays européens. Mais l'Europe entière est elle-même confrontée à une crise du gaz en raison de la reprise de l'activité économique post-pandémie, des stocks faibles et de l'arrivée de l'hiver.

Crise du gaz au cœur du Sommet européen

Cette crise du gaz a précisément été au cœur du sommet européen d’automne, qui s’est clos ce vendredi à Bruxelles. En effet, le sujet qui a le plus retenu l’attention des 27 chefs d’États et de gouvernements de l’UE, c’est la flambée des prix et le marché intérieur européen de l’énergie, largement remis en cause selon plusieurs États membres de l’Union, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Il y a toujours une ligne de fracture entre d’un côté les pays qui prennent des mesures immédiates et de l’autre côté, ceux qui estiment que les prix vont redevenir raisonnables au printemps. Ceux-là ont accepté du bout des lèvres que soit examinée l’idée de réformer le marché intérieur européen de l’énergie qui lie le prix de l’électricité au prix du gaz.

► À lire aussi : Pourquoi les prix du gaz flambent en Europe

Question à résoudre à 27

Selon le président du Conseil européen Charles Michel, la question de l’énergie doit être résolue à 27 : « Il y a d’une part ce qu’on peut faire sur plan national. Dans le plus court terme, beaucoup de pays, très rapidement et très courageusement, ont pris un certain nombre de décisions. Et puis on mesure bien que le cadre européen peut déployer des initiatives qui vont plus s’inscrire dans le moyen et le long terme, explique-t-il. Donc, il y a un langage de vérité, il n’y a pas l’intention de faire croire qu’il y a des choses qui peuvent être faites sur le plan européen qui auraient un impact demain ou après-demain. Probablement, les actions européennes s’inscrivent plus dans un raisonnement de moyen et de long terme. »

Certaines demandes nationales ont été entendues comme l’idée de prévoir des stocks stratégiques communs pour le gaz. La demande française de classer le nucléaire parmi les énergies décarbonées favorisant la lutte contre les changements climatiques va être étudiée. C’est d’ailleurs le cas de l’ensemble des questions nées de cette crise du gaz, car les 27 n’ont fait que lancer une réflexion tous azimuts.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne