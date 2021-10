Suède: le pays sous le choc après l'assassinat du rappeur Einar

En Suède, c’est toujours le choc après l’assassinat d’un rappeur très connu de 19 ans, Einar, abattu de plusieurs balles dans le nuit de jeudi 21 à vendredi 22 octobre, dans un des beaux quartiers de Stockholm. L'affaire est venue rappelée que cette année la capitale suédoise va connaître un record d’homicide, sur fond de guerre des gangs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Il avait 19 ans et s’appelait Einar. Il a été tué devant son domicile de plusieurs balles, à bout portant. Si l’enquête ne fait que commencer, cette affaire semble s’inscrire dans le contexte de la guerre des gangs qui ensanglante en ce moment la capitale suédoise, sur fond de trafic de drogue, mais aussi de rivalités entre rappeurs.

Einar avait déjà été victime de plusieurs tentatives d’enlèvement organisées par des artistes rivaux. Il a lui même été impliqué dans une agression au couteau il y a quelques jours, dans un restaurant de Stockholm.

Références aux armes, à la violence et à la drogue

Sa musique et ses textes, qui faisaient souvent référence aux armes, à la violence et à la drogue, l’avaient propulsé très vite en haut de l’affiche. En 2019, il a été l'artiste suédois le plus joué sur Spotify, et il a été récompensé par plusieurs prix.

Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, a regretté cette disparition qu’il a qualifiée de « tragique ». Cette disparition est tragique, mais loin d’être isolée. Depuis le début de l’année, 40 personnes ont déjà été tuées au cours de fusillades dans tout le pays, dont la moitié à Stockholm.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne