Turquie: les lycéens du mouvement «Les jeunes pour le climat» marchent à Istanbul

Le 6 octobre, la Turquie ratifiait enfin l’accord de Paris sur le climat, cinq ans après l’avoir signé. Inspiré par la militante suédoise Greta Thunberg, le mouvement Youth for Climate, « Les jeunes pour le climat », prend de l’ampleur en Turquie. Certains de ses membres organisaient ce vendredi soir 22 octobre une manifestation dans un parc d’Istanbul.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Ils sont une trentaine, ont 15 ans en moyenne et tiennent des pancartes en turc et en anglais appelant à « agir maintenant ». Ces lycéens sont représentatifs d’une génération de jeunes Turcs de plus en plus sensibles aux problèmes environnementaux, alors que leur pays vient tout juste de ratifier l’accord de Paris.

Atlas Sarrafoglu, 14 ans, s’en réjouit, mais ne s’en satisfait pas. « Nous ne voulons plus de promesses vaines. La Turquie doit maintenant appliquer l’accord de Paris, et même aller au-delà de ce qu’il prévoit », lance le jeune homme.

La crise climatique dans les programmes scolaires ?

Riveraine de la Méditerranée, la Turquie est particulièrement vulnérable à la hausse des températures, comme l'ont rappelé les catastrophes de l’été - sécheresses, inondations ou incendies meurtriers.

Atlas est l’un des fondateurs du mouvement « Les jeunes pour le climat » en Turquie. Il vient de lancer une pétition signée par plus de 30 000 personnes réclamant que la crise climatique intègre les programmes scolaires. « C’est une crise existentielle pour l’humanité qui mérite qu’on s’y attarde dès l’école, poursuit-il. On doit tous être informés de ce que nous réserve l’avenir. »

Rümeysa, 18 ans, pointe du doigt un autre problème : « Nos dirigeants doivent non seulement trouver des solutions urgentes à la crise du climat, ils doivent le faire en étant crédibles face à l’opinion. Mais en Turquie, on a sans cesse l’impression de devoir cacher tout ce qu’on pense et fait, parce qu’il y a un vrai manque de liberté d’opinion. »

► À lire aussi : La Turquie ratifie l'Accord de Paris sur le climat

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne