Allemagne: avec Olaf Scholz au pouvoir, Angela Merkel estime qu'elle pourra «dormir tranquille»

Dans une longue interview accordée au « Süddeutsche Zeitung » à paraître ce samedi 23 octobre au matin, la chancelière se dit sereine à l'idée de passer la main au social-démocrate Olaf Scholz.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

« Avec Olaf Scholz au pouvoir, je vais dormir tranquille, assure Angela Merkel dans cette interview au Süddeutsche Zeitung, même s'il y aura bien sûr des différences politiques, ça va de soi. » Devenue chancelière en 2005, la dirigeante conservatrice ne craint pas de changement radical dans la politique budgétaire de son pays en passant les rênes à l'actuel ministre des Finances.

La chancelière ne sait toujours pas quand elle passera la main à son successeur – une spécificité des institutions allemandes qui veulent que le chancelier sortant reste en poste jusqu'à ce que son successeur ait réussi à trouver une coalition. Olaf Scholz espère y parvenir d’ici au 6 décembre, auquel cas Angela Merkel ratera de quelques jours le record de longévité au pouvoir détenu par Helmut Kohl.

« Climat politique devenu plus rude »

Au chapitre des regrets, elle dresse une courte liste. Avec en tête le fait d'avoir été la chancelière qui a privé les enfants d'école pendant de longs mois pour la première fois depuis la guerre du fait de la crise sanitaire qui a dominé les deux dernières années de son mandat.

La chancelière refuse par contre toujours résolument d'inscrire les ratés de sa politique climatique au rang d'échec. Elle se félicite des avancées en ex-RDA au cours des douze années de son mandat et s'inquiète d'un « climat politique devenu plus rude ». « Quand je suis devenue chancelière, les smartphones n'existaient pas. Facebook avait un an, Twitter a été inventé seulement un an plus tard. Nous vivons dans un monde médiatique complètement transformé, et ça y contribue », explique-t-elle au quotidien.

Celle qui est réputée pour son aptitude au dialogue et son sens du compromis dit par exemple craindre « de plus en plus de problèmes pour parvenir à l’élaboration de compromis, indispensables en démocratie ».

►À écouter aussi: Allemagne: seize années de «Merkel-mania»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne