Hongrie: Viktor Orban applaudi par des dizaines de milliers de partisans

À quelques mois des élections législatives qui s’annoncent très serrées, le Premier ministre souverainiste Viktor Orban a prononcé ce samedi un discours très applaudi, à l’occasion de la commémoration de l’insurrection hongroise contre le pouvoir soviétique en 1956.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Sandor Galik brandit un drapeau rouge blanc et vert, aux couleurs de la Hongrie. Ce fonctionnaire à la retraite est venu de province, avec toute sa famille, pour écouter Viktor Orban. Le Premier ministre multiplie les aides financières à la classe moyenne.

« Ma fille et mon fils vont être exemptés d’impôts pendant un an, se réjouit Sandor. Moi, on va me payer ma retraite sur 13 mois. Alors on est venus soutenir le Premier ministre, pour montrer qu’il n’est pas seul et que c’est un homme bien. On veut lui rendre honneur. »

« Bruxelles nous parle comme si nous étions un ennemi. Bruxelles ferait bien de comprendre que même les communistes n’ont pas réussi à nous avoir », lance Viktor Orban depuis sa tribune dressée au début de l’avenue Andrassy – la plus belle artère de Budapest, comparée aux Champs-Élysées. Tibor Farkas, ingénieur mécanicien, est fier de son Premier ministre. « C’est le meilleur Premier ministre qu’on a depuis longtemps, dit-il. C’est formidable, la façon dont il défend nos intérêts en Europe. Nous, on ne veut pas de cette identité de genre prônée par Bruxelles. On veut une culture chrétienne. »

Une société plus polarisée que jamais

Même s’il fait face à une alliance inédite de l’opposition, Viktor Orban reste très soutenu par les électeurs de droite. « Viktor, I love you », clamait une pancarte avec un cœur dessiné à la main. Sur d’autres pancartes, imprimées par le Fidesz, le parti d’Orban, et distribuées aux manifestants, on lisait : « Liberté ! » ou « Plus jamais la gauche ! » Le parti avait bien fait les choses : des douzaines d’autocars affrétés par les organisateurs avaient transporté de nombreux manifestants de province jusqu’à Budapest.

Sous une tente, des casquettes et des parapluies portant le logo de Viktor Orban « VO 22 » (ses initiales et la date des prochaines élections), se vendaient comme des petits pains pour l’équivalent de 10 euros pièce.

Au bout de la même avenue Andrassy, Peter Marki-Zay, le candidat surprise choisi par l’opposition pour défier Viktor Orban aux prochaines législatives, prononçait lui aussi un discours devant des milliers de Budapestois. Depuis des années, les deux camps politiques ne commémorent plus la fête nationale ensemble, mais séparément. Et à l’approche des élections qui se tiendront en avril 2022, la société hongroise est plus polarisée que jamais.

