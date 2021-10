Italie: ouverture du procès de Matteo Salvini, accusé d'avoir bloqué des migrants en mer

Matteo Salvini au côté de son avocate, au premier jour de son procès à Palerme, le 23 octobre 2021. REUTERS - ANTONIO PARRINELLO

Texte par : RFI

L’ex-vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur du gouvernement Conte 1, Matteo Salvini, comparaît, ce samedi 23 octobre, devant le tribunal de Palerme dans l'affaire du navire humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms qu'il a bloqué pendant six jours à quelques encablures de Lampedusa, en août 2019. Et ce en dépit des graves conditions physiques et psychiques des 121 migrants encore à bord sur les 147 secourus au début du mois au large de la Libye.