Le pape François appelle à trouver des solutions à la crise des migrants en Libye

via REUTERS - VATICAN MEDIA

Le chef de l’Église catholique prône à nouveau un accueil digne des migrants et la fin des rapatriements en Libye.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

C’est après la prière dominicale de l’Angelus, devant un parterre de fidèles place Saint-Pierre que le pape François a tourné son regard vers la Libye. Il a tenu à exprimer sa proximité et ses pensées aux milliers de migrants et réfugiés dans les camps libyens. Des hommes, femmes et enfants soumis à une violence inhumaine, dont le pape dit « entendre les cris » alors que les migrants ont été visés par de violentes rafles au début du mois en Libye.

Le chef de l'Église catholique a appelé la communauté internationale à tenir sa promesse de chercher des solutions communes, concrètes et durables pour la gestion des flux migratoires dans toute la Méditerranée.

« Qu'ils souffrent tant ceux qui ont été renvoyés en Libye ! Ce sont de vrais camps de détention là-bas. Il faut mettre fin au retour des migrants dans les pays " pas sûrs " et donner la priorité au secours des vies humaines en mer, avec des dispositifs de sauvetage et de débarquement organisés. Leur garantir des conditions de vie dignes, des alternatives à la détention, des parcours légaux d’immigration et l’accès à la demande d’asile », a déclaré François.

► À lire aussi : Migrants: Ursula von der Leyen ne veut «pas de barbelés ni de mur» aux frontières de l'UE

Le pape en décembre sur l'île de Lesbos

Et comme pour rappeler que le sujet de l’accueil des migrants lui tient à cœur depuis le début de son pontificat, le souverain pontife a lancé ce nouvel appel après l’annonce cette semaine de son prochain voyage : un déplacement en Grèce début décembre où le pape retournera, comme en 2016, dans les camps de migrants sur l’île de Lesbos.

L'Italie reste confrontée à l'arrivée quasi-quotidienne de centaines de migrants sur ses côtes. Dimanche, l'ONG Alarm Phone a annoncé que deux bateaux gonflables transportant respectivement 60 et 68 personnes en Méditerranée avaient besoin d'urgence d'une intervention.

► À lire aussi : Libye: les vols humanitaires reprennent, les migrants toujours plus vulnérables

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne