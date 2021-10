Reportage

Covid-19: en Suisse, des entreprises proposent des tests à bas coût

Audio 01:18

Un centre de test Covid installé dans une rue de Berne, le 17 septembre 2021. On voit désormais fleurir des entreprises qui proposent des tests à bas coût dans certaines villes suisses. AFP - FABRICE COFFRINI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Payer pour se faire tester. C'est désormais la règle pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés et qui veulent avoir un passe sanitaire. En Suisse, où les prix sont parmi les plus élevés du continent, on voit fleurir des centres qui proposent des tests à bas coût. Reportage.