Droits voisins: en Irlande, Google débute un nouveau partenariat avec la presse en ligne

En Irlande, huit groupes de presse viennent de signer un accord avec Google, pour autoriser le moteur de recherche à utiliser certains de leurs articles. Google News Showcase, c'est le nom de cette nouvelle offre qui propose gratuitement aux internautes des contenus enrichis.

Huit groupes et une quinzaine de titres viennent de rejoindre Google News Showcase. Pourtant, leurs articles sont déjà dans l’onglet « actualités ». Google News Showcase, c’est un nouveau service, une nouvelle expérience selon le terme marketing, qui va permettre de mettre en lumière vraiment le contenu de chaque titre, sans nécessairement faire de recherche par mot-clé.

Sur le panneau de « Dublin Live », un site d’actualités dans la capitale, il y a par exemple trois titres principaux : ce matin, deux faits divers et l’interview d’une star de la télé irlandaise. Si on clique sur la cartouche, Google propose les derniers articles publiés ainsi qu’une mise en avant d’une actualité, avec un peu de contexte en trois points. L’utilisateur va même pouvoir accéder à des articles normalement payants, via ce service.

Les principaux titres lus en Irlande ! L’Irish Times, l’Irish Independent – les deux grands quotidiens papier, le Daily Mirror, plus tabloïd, «The Journal», l’un des principaux titres en ligne et une myriade de titres régionaux à travers le pays participent donc à cette offre assez générale et large dans son audience potentielle.

Google verse de l’argent aux éditeurs de presse pour utiliser leurs contenus, comme une sorte de « licence ». En échange, les groupes de presse doivent respecter une clause de confidentialité. Évidemment, le montant de la licence n’a pas été révélé ; il s’agirait d’un paiement « de 5 à 7 chiffres » selon le chef actualités de Google. Mensuel ? Annuel ? De leur côté, les entreprises de presse expliquent qu’il s’agit plutôt de visibilité et d’exposition et qu’elles ne font « pas ça pour l’argent ».

Pour l’utilisateur, c’est financièrement gratuit, mais pour accéder aux articles normalement payants, ceux qui sont protégés par un « mur payant » et qui seront donc accessibles avec le News Showcase, il faut se créer un compte, c'est à dire donner une adresse mail, des coordonnées. Ces données sont précieuses pour les journaux comme pour Google. Et les journaux et les sites misent sur la possibilité de convertir ces visites en véritables abonnements.

Google de son côté gagne des clics, pour commencer. Et surtout, c’est une manière, un peu détournée de s’affranchir des droits voisins, une législation européenne qui réclame aux géants du numérique de rémunérer les entreprises de presse s’ils utilisent, même un extrait de leurs articles. Ce que Google se refusait à faire jusque-là. Il a même été condamné en France pour ça. Le News Showcase, c’est donc une manière d’imposer ses propres conditions générales, en rémunérant quelque 200 éditeurs dans le monde. En France, le service n’est pas encore lancé.

