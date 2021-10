Les Russes se ruent sur les agences de voyage pour échapper aux restrictions liées au Covid-19

Les autorités russes ont décrété une semaine chômée avec de nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus. Conséquence : ils sont nombreux à partir en vacances en région et pour les plus aisés à se ruer sur les vacances à l’étranger. La demande pour les destinations ensoleillées a explosé.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Des restrictions à domicile et des frontières ouvertes, l’équation pour les Russes aisés a une solution : l’évasion en dehors du pays. Depuis les annonces de restrictions la semaine dernière, dans les agences de voyage on ne sait plus où donner de la tête.

On note un fort intérêt pour les Émirats arabes unis, la demande de séjours en Égypte a augmenté de 30%. Quant aux ventes pour la Turquie ou les Maldives, elles ont tout simplement doublé.

« La demande avait déjà commencé à redémarrer il y a quelques semaines, quand les régions, une par une, ont commencé à introduire des restrictions, affirme Maya Loimidze, directrice exécutive de l’association des tours-opérateurs russes Ator. Mais avec l'annonce de mesures plus sévères en milieu de semaine dernière, littéralement chaque jour, surtout jeudi et vendredi dernier, la demande a atteint un pic. »

En toute logique, les prix ont suivi : plus 10%, mais pas de quoi arrêter la ruée vers l’étranger. « Cette tendance va se prolonger au minimum, jusqu’à la fin de la semaine et probablement jusqu’aux premiers jours de novembre, poursuit Maya Loimidze. Et une demande aussi forte peut encore se maintenir longtemps si les restrictions mises en place à Moscou, Saint-Pétersbourg et les autres villes sont encore prolongées. »

Plusieurs hypothèses sont aujourd’hui sur la table. L’une d'elle envisage une fermeture des services non essentiels prolongée jusqu au 1er janvier prochain. Revenir sur l'ouverture des frontières n'est, pour l'instant en tout cas, pas une option sur la table.

