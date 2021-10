Migrants: l'Allemagne renforce ses contrôles à la frontière polonaise

Les migrants qui tentent, après être arrivés en avion en Biélorussie, de gagner l'Union européenne souhaitent notamment se rendre en Allemagne, pays qui a accueilli des centaines de milliers de personnes il y a quelques années. Mais Berlin a durci sa politique migratoire et entend aujourd'hui contrôler ses frontières pour empêcher ces nouvelles arrivées.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Il est légitime de protéger la frontière extérieure de l’Union européenne ». Le ministre de l’Intérieur allemand Horst Seehofer a apporté son soutien au gouvernement polonais qui souhaite construire des murs de barbelés pour empêcher des migrants venant de Biélorussie de pénétrer sur son territoire. Berlin a par ailleurs renforcé ses contrôles le long de la frontière germano-polonaise. Huit cents policiers supplémentaires y ont été déployés et Horst Seehofer est prêt si nécessaire à revoir ces effectifs à la hausse.

3 800 franchissements illégaux depuis début octobre

Le ministre de l’Intérieur allemand refuse pour l’heure des contrôles systématiques aux postes frontières entre les deux pays, mais il ne veut rien exclure si la situation devait pour lui rendre une telle mesure nécessaire. La police fédérale a enregistré 3 800 franchissements illégaux de la frontière entre la Pologne et l’Allemagne depuis le début du mois pour un total de 6 000 personnes depuis le début de l’année. Samedi, un camion avec 31 migrants irakiens a été arrêté dans la région du Mecklembourg.

Ces chiffres n’ont rien à voir, et de loin, avec ceux de 2015. Mais Berlin veut réagir plus rapidement et plus énergiquement. Les régions de l’est de l’Allemagne ont mobilisé des capacités d’accueil pour prendre en charge ces migrants arrivés par la Biélorussie. Mais la fédération des communes allemandes souligne en même temps qu’elle attend du gouvernement et de la Commission européenne que l’immigration illégale soit stoppée.

