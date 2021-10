Migrants: la Pologne envoie un renfort de soldats à la frontière avec la Biélorussie

Un groupe de migrants irakiens est entouré de gardes-frontières et de policiers après avoir traversé la frontière biélorusse-polonaise à Hajnowka, en Pologne, le 14 octobre 2021. REUTERS - KACPER PEMPEL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Pologne tente de stopper l’afflux de migrants en provenance du Moyen-Orient et qui transitent par la Biélorussie. Le pays prévoit également la construction d’un mur. La situation à la frontière est toutefois de plus en plus tendue.