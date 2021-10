Présidentielle 2022: Marine Le Pen en Hongrie pour rencontrer Viktor Orban

Marine Le Pen est à Budapest. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a rendez-vous ce mardi avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

À six mois du scrutin de la présidentielle, Marine Le Pen veut gagner en crédibilité sur la scène internationale. Elle veut en profiter pour se démarquer de celui qui la menace dans les sondages, Éric Zemmour.

Le polémiste était d’ailleurs lui-aussi en Hongrie, il y a à peine un mois. Éric Zemmour avait été reçu en privé, Marine Le Pen, elle, a droit à un entretien formel dans le bureau de Viktor Orban, puis à une conférence de presse commune comme n’importe quel chef d’État en visite officielle, indique notre envoyé spécial à Budapest, Julien Chavanne.

Marine Le Pen savoure ces honneurs, elle qui répète qu’elle ne joue pas dans la même cour qu’Éric Zemmour même si la candidate RN aura attendu longtemps ce premier tête à tête avec Viktor Orban.

Un signal à une partie de ses électeurs

En s’affichant aux côtés du dirigeant aux positions tranchées sur l'immigration et les personnes LGBT+ Marine Le Pen envoie également un signal à une partie de ses électeurs tentés par le discours plus radical d’Éric Zemmour.

Une stratégie qui ne convainc pas tout le monde dans l’entourage de la candidate, fragilisée. « Aller voir Orban, je ne pense pas que ça rapporte des voix », glisse, amer, un cadre de la campagne.

Quant à Viktor Orban, lui aussi en campagne électorale, c’est la première fois qu’il reçoit officiellement la cheffe de l’extrême droite française. Pendant longtemps il a refusé de rencontrer Marine le Pen, rappelle notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère. Le Premier ministre préférait dialoguer avec des politiciens qui sont au pouvoir.

De plus,s’afficher avec une dirigeante d’extrême droite aurait été mal vu au sein du PPE, la famille des conservateurs européens, qui abritait le parti du Premier ministre hongrois.

Des conceptions proches de l'Europe

Mais aujourd’hui tout a changé. Alors qu’il était sur le point d’être exclu des euroconservateurs, en raison de ses attaques contre l’État de droit, Viktor Orban a préféré claquer la porte. En mars dernier, il a quitté sa famille politique européenne. Il se retrouve aujourd’hui isolé, et cherche à bâtir une nouvelle alliance au sein du Parlement européen. Une alliance des droites radicales pour réformer l’Europe.

Or le dirigeant hongrois a besoin de partenaires. Marine Le Pen semble une alliée respectable. Elle a assoupli sa position et a abandonné l’idée du Frexit. Rester dans l’Europe pour la réformer de l’intérieur, et en faire une Europe des nations, c’est la vision de Marine Le Pen. Une vision partagée par Viktor Orban.

