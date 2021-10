À Munich, un procès exemplaire pour crimes contre l'humanité contre la minorité yézidie

Une Allemande, membre du groupe jihadiste EI a été condamnée à dix ans de réclusion par un tribunal de Munich pour crime de guerre, le 25 octobre 2021. AFP - SVEN HOPPE

Texte par : Pascal Thibaut Suivre 3 mn

Plus de 5 000 hommes de tous âges assassinés, plus de 7 000 femmes et enfants enlevés et réduits à l’esclavage : la minorité kurdophone du nord de l’Irak, les Yézidis, a été victime de persécutions massives par les jihadistes de l’organisation État islamique. En 2014, une jeune Allemande rejoint les rangs de l’EI. Elle a été condamnée le 25 octobre 2021 à Munich pour « crimes contre l’humanité ayant entrainé la mort » au terme d’un des premiers procès de ce type.