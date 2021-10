Allemagne: l'incontournable Wolfgang Schaüble cède sa place de président du Bundestag

Un mois jour pour jour après les élections du 26 septembre dernier, le nouveau Bundestag s'est constitué ce mardi à Berlin en élisant sa nouvelle direction. Le président sortant du Bundestag Wolfgang Schäuble cède sa place.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Le Parlement allemand est dorénavant, et pour la troisième fois depuis 1949, présidé par une femme, la sociale-démocrate Bärbel Bas. C'est une élection qui met fin à une carrière politique active hors du commun, celle du président sortant du Bundestag Wolfgang Schäuble, député depuis 1972.

Wolfgang Schäuble a dirigé la chancellerie sous Helmut Kohl, son père en politique avant de devenir ministre de l’Intérieur et de marquer de son empreinte le traité scellant l’unification allemande. C’est la même année, en 1990, qu’il est victime d’un attentat le clouant depuis dans un fauteuil roulant.

Mais Wolfgang Schäuble continue. Il dirige le groupe parlementaire chrétien-démocrate avant de prendre la direction de la CDU après le départ d’Helmut Kohl du pouvoir. Il est aussi victime des affaires de caisses noires qui secoue le parti chrétien-démocrate. Sous Angela Merkel, Wolfgang Schäuble sera à nouveau ministre de l’Intérieur puis aux Finances. Durant la crise de l’euro, sa réputation de père la rigueur nuit à son image dans les pays du sud de l’Europe.

Dorénavant un simple député

Depuis 2017, il était un président apprécié et respecté du Bundestag où il doit gérer des débats plus violents avec un groupe parlementaire d’extrême droite. « J’ai bénéficié durant les quatre dernières années d’un large soutien et d’un profond respect au sein de cette assemblée. Je vous en remercie et j’espère qu’il en sera de même pour ma successeure », a déclaré Wolfgang Schäuble.

Wolfgang Schäuble, réélu en septembre pour la 13e fois, n’est dorénavant plus à 79 ans qu’un simple député, comme au début de sa carrière en 1972. Celui qui en avait les compétences et les ambitions n’aura jamais accédé aux magistratures suprêmes, la chancellerie ou la présidence de la République, postes pour lesquels il fut pressenti.

Cette journée marque aussi la fin officielle du mandat d'Angela Merkel. La chancelière et son gouvernement restent toutefois en poste et gèrent les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau chancelier.

► À lire aussi : Allemagne: avec Olaf Scholz au pouvoir, Angela Merkel estime qu'elle pourra «dormir tranquille»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne