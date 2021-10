Les trésors archéologiques de Crimée doivent être rendus à l'Ukraine, estime la justice néerlandaise

Exposition « La Crimée : or et secrets de la mer Noire », au musée Allard Pierson à Amsterdam, le 21 août 2014.

Depuis 2014, des musées de Crimée, appuyés par la Russie, demandaient leur restitution. Mais la justice néerlandaise a ordonné mardi 26 octobre le retour en Ukraine d'une collection de trésors archéologiques prêtés par la Crimée à un musée d'Amsterdam peu avant l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne.

À qui doivent revenir les trésors archéologiques de la Crimée ? Le musée Allard-Pierson aux Pays-Bas, à qui ces œuvres avaient été prêtées peu avant l'annexion de la péninsule par Moscou, était décidément pris entre le « marteau et l'enclume », selon les mots du tribunal, qui a tranché au bout de sept ans de procédures judiciaires.

« La cour d'appel d'Amsterdam a enjoint au musée Allard-Pierson de remettre à l'État ukrainien les "Trésors de Crimée" », ont déclaré les juges.

L'Ukraine se félicite d'une «décision juste »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est bien sûr félicité de cette « décision juste » et a déclaré : « L'Ukraine récupère toujours ce qui lui appartient ». Sous-entendu, aujourd'hui, il s'agit de cette collection d'objets, un jour, ce sera la Crimée.

Ce contentieux est d'autant plus emblématique que la collection est extraordinaire : 2 000 objets en or, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du Moyen Âge ; des casques d'apparat, des bijoux, des pierres précieuses, qui rappellent la domination du peuple scythe du temps où la Crimée était le carrefour d'anciennes routes de commerce.

Ultime recours

Pour les quatre musées de Crimée qui avaient prêté ces objets au départ, c'est un crève-cœur. Ils peuvent encore faire appel une fois mais ils doivent envisager sérieusement que, pour des raisons politiques, leur héritage culturel sera rapatrié à Kiev loin de son bassin d'origine.

Même s'il n'est pas dit que la Russie n'aurait pas transféré ces objets ou une partie dans des musées russes comme elle l'a fait pour les plus d'un million d'artefacts qui ont été excavés depuis l'annexion de la Crimée en 2014, puisque la Russie a lancé de nombreux chantiers, notamment une autoroute et un pont qui traverse le détroit de Kertch, symbole de la domination de Moscou sur le territoire et la mer d'Azov. Des fouilles qui se poursuivent, quoiqu'en pense Kiev.

