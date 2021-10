Présidentielle 2022: en Hongrie, Marine Le Pen rencontre Orban sans obtenir son soutien ferme

Elle attendait ce rendez-vous depuis longtemps. Marine Le Pen a rencontré ce mardi Viktor Orban à Budapest, un mois après Eric Zemmour. C’est la première fois que le Premier ministre populiste de Hongrie la recevait. Une réception en grande pompe mais la candidate RN est repartie sans soutien ferme du leader nationaliste européen.

Avec notre envoyé spécial à Budapest, Julien Chavanne

Un cortège de berlines noires, un tapis rouge au siège du gouvernement, un accueil de chef d’État tt une conférence de presse devant des drapeaux français et hongrois… Marine Le Pen et Viktor Orban savourent leur entente.

« Sachez que je prends l'engagement devant vous, si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple », a lancé la présidente du Rassemblement national à son hôte. « C’est un grand honneur de recevoir Marine Le Pen. C’est toujours un honneur de recevoir un homme ou une femme politique de cette envergure. Donc un grand merci, lui a répondu le Premier ministre hongrois. Même quand la Hongrie a parfois été injustement attaquée, vous nous avez toujours soutenu au Parlement européen alors que l’on ne se connaissait pas ».

Entre Zemmour ou Le Pen, Orban refuse de choisir

Mais la lune de miel ne va pas plus loin. Après avoir reçu Eric Zemmour le mois dernier, Viktor Orban refuse de choisir entre le polémiste et la candidate RN. « Nous respectons le peuple français. Nous ne pensons pas du tout que nous devrions prendre une position concernant une décision qui ne regarde que le peuple français. Surtout s’il s’agit d’une question de personne », a-t-il déclaré.

Pas de soutien de près ou de loin dans la campagne présidentielle donc, et pas d’avancée concrète non plus sur la création d’un nouveau groupe souverainiste au Parlement européen. La parenthèse hongroise de Marine Le Pen se referme sur un bel album photos.

