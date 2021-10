Prix du gaz: les ministres de l’Énergie de l’UE ne s’accordent pas

Les 27 ministres de l’Énergie de l’UE se sont réunis à Luxembourg ce mardi pour commencer à transformer l’essai, suite au très long débat sur la flambée des cours jeudi soir au sommet européen. Mais les partisans et les opposants d'une refonte de la réglementation sont restés sur leurs positions.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Onze pays avaient donné le ton en arrivant à Luxembourg avec sous le bras une déclaration commune pour refuser une réforme du marché intérieur européen de l’énergie. Ce sont les mêmes pays qui estiment que le marché du gaz va s’auto-réguler, que les prix redescendront d’eux-mêmes après l’hiver. On compte parmi eux l’Allemagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, vent debout contre l’idée de détacher les prix du gaz et les prix de l’électricité.

Ceci n’a pas empêché le camp d’en face de revenir à la charge, surtout la France et l’Espagne, celle-ci ayant formellement proposé de permettre aux pays qui le souhaitent de sortir au moins temporairement de cette règle, car elle pénalise actuellement ceux qui n’ont pas de dépendance au gaz. C’est en particulier le cas de la France du fait de la part importante dans sa consommation électrique du nucléaire.

Le nucléaire a d’ailleurs lui aussi provoqué quelques tensions. La France demande qu'il soit inscrit comme source d’énergie décarbonée et donc éligible pour les financements verts. Cette demande est soutenue par la Commission européenne mais elle rencontre l’hostilité de l’Autriche et du Luxembourg.

